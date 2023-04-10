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Дмитрий Булыкин оценил игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Дмитрий Булыкин оценил игру «Локомотива» в матче с «Зенитом»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении команды в матче с «Зенитом» (1:2) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мне понравилась интенсивность и понравился футбол. Понравились голы и то, как играл и прессинговал «Локомотив». «Зенит» хорошо играл: пасовались, принимали мяч шикарно, создавали хорошие комбинации.

Второй гол «Зенита» очень порадовал. Результат понравился болельщикам «Зенита», хотя «Локомотив» мог зацепиться за ничью», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» с 54 очками остаётся на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Локомотив», набравший 25 очков, располагается на 11-й позиции. В следующем туре железнодорожники сыграют в гостях с «Оренбургом», а «Зениту» предстоит матч с «Ростовом» на выезде.

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