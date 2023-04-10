Леонид Слуцкий оценил выступление бразильских игроков «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий оценил перформанс нападающего «Зенита» Малкома в матче с «Локомотивом» (2:1) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Бразилец отдал голевую передачу на Вендела.

«Малком сделал разницу в матче с «Локомотивом»? Там был не только он, вся бразильская группа выглядела ярко, но Малком, конечно, — это игрок принципиально иного уровня. Бразилец великолепно решает эпизоды, у него потрясающие разрезающие передачи, смещения в центральную зону из-за отсутствия привязки к позиции.

Распространённая атака, когда мяч у крайнего защитника, а кто-то из середины поля вбегает во фланговую зону. Такой передаче сложно противостоять, а у «Зенита» атака заточена на этом варианте ведения игры», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.