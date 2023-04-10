Артём Дзюба прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита» цитатой Майка Тайсона

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ. Форвард железнодорожников отреагировал на неудачный результат цитатой известного американского боксёра Майка Тайсона.
«Мы проиграли, сейчас тошно, даже противно на душе, но надо и через это пройти. Как говорил Майк Тайсон, когда ты падаешь, ты встаёшь не из-за физики, а потому что у тебя есть характер. Я уверен и искренне верю, что у нашей команды есть характер, есть всё, чтобы в будущем быть сильнее. Этот огромный урок, огромный опыт для нас. Мы проиграли с высоко поднятой головой, мы сделаем выводы из этого поражения и будем только сильнее. Мы уже конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны», — сказал Дзюба в видео в своих социальных сетях.
- 10 апреля 2023
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