Источник: Бердыев ушёл с поста главного тренера «Сочи», команду возглавил Хохлов

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Хохлов. Об этом сообщает Metaratings.

70-летний Бердыев стал главным тренером сочинской команды в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала две победы в Российской Премьер-Лиге, над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а также проиграла «Оренбургу» (0:4), «Факелу» (0:3) и «Крыльям Советов» (1:2). Сейчас «Сочи» идёт в турнирной таблице на девятом месте, набрав в 22 матчах 31 очко.

Готовить команду к матчу с «Краснодаром» (15 апреля) будет Дмитрий Хохлов, входивший в тренерский штаб Бердыева. В последний раз Хохлов работал на посту главного тренера в волгоградском «Роторе» с мая по ноябрь 2021 года.