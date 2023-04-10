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Хохлов хочет видеть в тренерском штабе «Сочи» Радимова. Бердыева уволили из-за результатов

Хохлов хочет видеть в тренерском штабе «Сочи» Радимова. Бердыева уволили из-за результатов
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов хочет видеть в своём тренерском штабе экс-наставника «Зенита-2» Владислава Радимова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Сочи» и Курбан Бердыев расторгли контракт, а на его место был назначен Хохлов, входящий в тренерский штаб. Увольнение связано с неудовлетворительными результатами команды в весенней части Российской Премьер-Лиги. Команду также могут покинуть помощники Бердыева — Дмитрий Кириченко и Андрей Мацюра.

Радимов ранее признавался, что, когда им интересовался «Пари НН», в первую очередь позвонил Хохлову, желая пригласить его в тренерский штаб. Хохлов летом 2022 года находился без работы: Бердыев начал работу в «Сочи» в ноябре того же года.

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