Властимил Петржела: нежелание пожимать руку Семаку показывает низкий IQ Дзюбы

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение об инциденте, когда нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Такое поведение абсолютно неприемлемо! Нежелание пожимать руку Семаку показывает низкий IQ Дзюбы», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 9 апреля, «Локомотив» уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:2. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков. За сине-бело-голубых забитыми мячами отметились Вендел и Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.