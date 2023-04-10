Силкин — о матче «Спартак» — «Динамо»: я в первый раз увидел такое безобразное дерби

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от московского дерби, в котором «Спартак» и «Динамо» не выявили сильнейшего.
«У «Спартака» точно такие же проблемы, как и у «Динамо» — поэтому и сыграли 3:3. Я в первый раз увидел такое безобразное дерби», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
В субботу, 8 апреля, в матче 22-го тура встречались «Спартак» и «Динамо», встреча закончилась вничью — 3:3. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. Московское «Динамо», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 36 очков.
Отметим также, что встреча команд в первом круге завершилась минимальной победой «Динамо» (1:0).
- 10 апреля 2023
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