Силкин — о матче «Спартак» — «Динамо»: я в первый раз увидел такое безобразное дерби

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от московского дерби, в котором «Спартак» и «Динамо» не выявили сильнейшего.

«У «Спартака» точно такие же проблемы, как и у «Динамо» — поэтому и сыграли 3:3. Я в первый раз увидел такое безобразное дерби», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В субботу, 8 апреля, в матче 22-го тура встречались «Спартак» и «Динамо», встреча закончилась вничью — 3:3. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. Московское «Динамо», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 36 очков.

Отметим также, что встреча команд в первом круге завершилась минимальной победой «Динамо» (1:0).