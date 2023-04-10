Евгений Бушманов: результаты «Спартака» никого не устраивают — нужно исправлять ситуацию

Бывший футболист Спартака Евгений Бушманов дал комментарий об итогах матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые дома сыграли вничью с «Динамо» (3:3).
«Ничья в матче «Спартак» — «Динамо» — в пользу конкурентов. Это не устраивает ни одну из команд. С другой стороны, так часто бывает, когда обе команды хотят исправить своё положение. И «Динамо», и «Спартак» находятся не в лучшей форме. Ничья — закономерный результат.
Результаты «Спартака» не устраивают ни болельщиков, ни самих футболистов — никого. Нужно продолжать работать и исправлять ситуацию. Игр ещё достаточно — все возможности есть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав столько же очков, сколько и грозненский «Ахмат» (36). Отставание от идущего третьим «Спартака» — шесть очков.
Красно-белые продолжают погоню за «Ростовом», который располагается на второй строчке таблицы. Москвичи отстают от подопечных Валерия Карпина на два очка (у «Ростова» имеется одна игра в запасе).
- 10 апреля 2023
-
19:50
-
19:48
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
16:45