«Барселона» — «Жирона»: стартовые составы команд на матч испанской Примеры
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Сегодня, 10 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Жирону». Игра начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Кунде, Эрик Гарсия, Араухо, Бускетс, Гави, Роберто, Фати, Левандовски, Рафинья.
«Жирона»: Гассанига, Буэно, Эрнандес, Лопес, Арнау, Борха Гарсия, Мартин, Вилья, Цыганков, Ромеу, Кастельянос.
Испания - Примера. 28-й тур
10 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании нынешнего сезона, набрав 71 очко и опережая идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов. «Жирона» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, команда набрала 34 очка.
Комментарии
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