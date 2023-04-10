«Барселона» — «Жирона»: стартовые составы команд на матч испанской Примеры

Сегодня, 10 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Жирону». Игра начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Кунде, Эрик Гарсия, Араухо, Бускетс, Гави, Роберто, Фати, Левандовски, Рафинья.

«Жирона»: Гассанига, Буэно, Эрнандес, Лопес, Арнау, Борха Гарсия, Мартин, Вилья, Цыганков, Ромеу, Кастельянос.

Испания - Примера. 28-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Жирона Жирона Кто победит в основное время? П1 X П2

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании нынешнего сезона, набрав 71 очко и опережая идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов. «Жирона» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, команда набрала 34 очка.