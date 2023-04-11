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И. Федотов считает, что следовало отменить гол «Краснодара» и удалить игрока «Пари НН»

И. Федотов считает, что следовало отменить гол «Краснодара» и удалить игрока «Пари НН»
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Бывший арбитр Игорь Федотов дал комментарии по поводу судейства в матче 22-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород».

«На 50-й минуте Кротова следовало удалить за удар плечом по голове. Чебан для чего-то пошёл смотреть установку мяча, отвернулся от игроков в штрафной площади и не контролировал их. И это вместо того, чтобы сказать резервному, чтобы тот проверил положение мяча. А мяч был установлен абсолютно правильно. В итоге за спиной Чебана произошёл удар по голове. Бобровский вмешался, позвал его к монитору, и опять непонятно, почему арбитр решил, что для него это неспортивное поведение и жёлтая карточка. Следовало показать красную.

Следующий эпизод произошёл на 62-й минуте. Шла атака «Краснодара», Сперцян пробил по воротам, Гоцук блокировал мяч, после чего Сперцян наступил ему всей массой на голеностоп с продавливанием. Гоцук выбыл из игры и не участвовал в эпизоде, а «Краснодар» тем временем забил гол. Чебан его засчитал, VAR проверил и одобрил решение, хотя было нарушение в начальной фазе атаки. Следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую Сперцяну за грубую игру», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Матч закончился победой «Краснодара» со счётом 3:1. «Быки» набрали 35 очков после 22 матчей и поднялись на седьмое место в таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» остался на 13-й строчке в таблице, заработав 19 очков по итогам 22 туров.

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