Рубен Диаш: сейчас самое время быть вместе

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отправил воодушевляющее послание своим товарищам по команде в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«У всех нас есть особое чувство, особый вкус, когда дело доходит до этой стадии. Сейчас самое время быть вместе, выходить на поле и делать то, что у нас получается лучше всего – у каждого из нас.

Я думаю, что наша команда подпитывается подобными моментами. Одно можно сказать наверняка: когда мы выйдем на четвертьфинальный матч, мы будем готовы. Я могу гарантировать, что мы здесь и будем бороться за всё», – приводит слова Диаша Daily Mail.

Первый матч 1/4 финала между «Манчестер Сити» и «Баварией» состоится во вторник, 11 апреля, в 22:00 мск на стадионе «Этихад».