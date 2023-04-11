Рубен Диаш: сейчас самое время быть вместе
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отправил воодушевляющее послание своим товарищам по команде в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«У всех нас есть особое чувство, особый вкус, когда дело доходит до этой стадии. Сейчас самое время быть вместе, выходить на поле и делать то, что у нас получается лучше всего – у каждого из нас.
Я думаю, что наша команда подпитывается подобными моментами. Одно можно сказать наверняка: когда мы выйдем на четвертьфинальный матч, мы будем готовы. Я могу гарантировать, что мы здесь и будем бороться за всё», – приводит слова Диаша Daily Mail.
Первый матч 1/4 финала между «Манчестер Сити» и «Баварией» состоится во вторник, 11 апреля, в 22:00 мск на стадионе «Этихад».
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