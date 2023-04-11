«Это ошибка департамента. Для чего так сделали?» И. Федотов — о судьях в игре «Краснодара»

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судейской бригады на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» на своём поле принимал «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«Чебану дали вторую игру, но на VAR почему-то поставили Бобровского, который не работал пять месяцев. Это ошибка департамента. Для чего они это сделали? Я не понимаю. Чебан — абсолютно сырой. Непонятные жесты, непонятные действия — вообще ничего непонятно», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, российский арбитр Сергей Чебан дебютировал в РПЛ во время игры 19-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» (0:4) и в тот раз также подвергся критике со стороны Федотова.