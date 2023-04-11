«Это ошибка департамента. Для чего так сделали?» И. Федотов — о судьях в игре «Краснодара»
Поделиться
Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судейской бригады на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» на своём поле принимал «Пари Нижний Новгород» (3:1).
«Чебану дали вторую игру, но на VAR почему-то поставили Бобровского, который не работал пять месяцев. Это ошибка департамента. Для чего они это сделали? Я не понимаю. Чебан — абсолютно сырой. Непонятные жесты, непонятные действия — вообще ничего непонятно», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, российский арбитр Сергей Чебан дебютировал в РПЛ во время игры 19-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» (0:4) и в тот раз также подвергся критике со стороны Федотова.
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
11:05
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:40
-
10:37
-
10:35
-
10:20
-
10:15
-
10:07
-
10:05
-
10:03
-
09:56
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:44
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
09:16
-
09:15
-
09:08
-
08:53
-
08:51
-
08:45
-
08:43
-
08:30
Партнерский контент