Баэна опубликовал заявление по поводу нападения со стороны Вальверде

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна опубликовал заявление по поводу нападения со стороны хавбека «Реала» Федерико Вальверде.
«В прошлую субботу коллега напал на меня после матча с «Реалом». После этого последовали заявления, в которых говорилось, что я якобы пожелал боли его родственникам. С тех пор обвинение, конечно же, не было подкреплено никакими доказательствами. В оправдание нападения было использовано несчастье игрока, и это ложь, которая ранит сильнее, чем удары. Ущерб, который наносится мне и моей семье, неоправдан и непоправим: я сталкиваюсь с угрозами, оскорблениями и даже пожеланиями смерти моей семье.
Вчера я сообщил об этом случае в полицию. Пусть правосудие сделает своё дело. Теперь моя задача — сосредоточиться на работе и помочь моему клубу достичь своих целей», — написал игрок в своём «твиттере».
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