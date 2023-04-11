Магомед-Шапи Сулейманов отличился в составе «Хапоэля» впервые с ноября прошлого года
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Российский полузащитник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов поразил ворота тель‑авивского «Маккаби» в матче израильского чемпионата.
Для 23-летнего российского футболиста этот гол стал первым с ноября 2022 года. Всего на счету Сулейманова теперь пять голов и пять результативных передачи в 26 матчах турнира.
Напомним, права на Сулейманова принадлежат «Краснодару». Арендное соглашение с «Хапоэлем» истекает в конце нынешнего сезона.
«Хапоэль» из Беэр-Шевы дома уступил тель‑авивскому «Маккаби» в матче 30‑го тура чемпионата Израиля по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Команда Сулейманова с 64 очками идет второй в турнирной таблице, «Маккаби» (62) располагается на строчку ниже.
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