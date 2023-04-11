Александр Гришин: для меня Дзюба закончился как человек, у Артёма что-то не так с головой

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от игры железнодорожников с «Зенитом». Также Гришин оценил ситуацию, в которой Артём Дзюба по окончании матча не пожал руку главному тренеру гостей Сергею Семаку.
«Мне понравился матч. «Локомотив» перехватывал инициативу. «Зенит» играл неплохо в первом тайме, имел преимущество в держании мяча. Сказались футбольные качества бразильцев, они сделали результат. Семак вовремя сделал замены. «Локомотив» провёл их слишком поздно. Семак всё сделал правильно с тренерской точки зрения.
Давно говорил, что «Зенит» чемпион. По качеству футбола и игроков этой команде нет равных в РПЛ. Петербуржцы уже не потеряют столько очков, тем более «Спартаку» еще играть с «Ростовом». Если «Зенит» обыграет «Ростов», то они на сто процентов станут чемпионами. За второе и третье место будет хорошая борьба между ЦСКА, «Спартаком» и «Ростовом». ЦСКА набрал ход, армейцам по силам занять второе место и взять кубок.
Какое у меня мнение по поводу того, что Дзюба не пожал руку Семаку после игры? Видел этот момент. Знаю Сергея Богдановича как хорошего человека. Видел, что он пошёл к Дзюбе пожать руку, но Артём этого не сделал. Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Такого делать нельзя. К тебе идёт тренер, который доверял тебе четыре года, сделал тебя четырёхкратным чемпионом страны, а ты к нему так относишься. Я полностью на стороне Семака. Он молодец, что не стал ввязываться в какие-то дискуссии с журналистами после игры. Сказал всё грамотно. Значит, у Дзюбы что-то не так с головой», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».
- 11 апреля 2023
-
03:23
-
03:08
-
02:52
-
02:46
-
02:41
-
02:21
-
02:06
-
02:02
-
01:54
-
01:41
-
00:53
-
00:50
-
00:43
-
00:27
-
00:11
-
00:09
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:15