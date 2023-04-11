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«Барселона» опасается, что Круифф может покинуть пост спортивного директора клуба

«Барселона» опасается, что Круифф может покинуть пост спортивного директора клуба
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Каталонская «Барселона» опасается, что спортивный директор клуба Йорди Круифф может покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в услугах Круиффа заинтересованы ряд клубов чемпионата Англии, которые оценили работы специалиста в каталоском клубе. Контрактное соглашение функционера с клубом рассчитано до конца лета и «Барселона» обеспокоена тем, что Круифф может принять одного из предложений от клуба АПЛ.

После 28 туров «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 72 очка. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 13 очков.

В следующем туре Примеры «Барселона» встретится с «Хетафе». Матч состоится 16 апреля, начало – 17:15 мск.

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