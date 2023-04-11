Тренер «Ариса» Шпилевский не считает, что Кержаков ошибочно возглавлял «Кармиотиссу»

Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о периоде работы российского тренера Александра Кержакова в «Кармиотиссе».
«Мы не играли против команды Александра Кержакова. Пересеклись один раз, и то — случайно. У нас одновременно закончились тренировки, мы неподалёку находились. Саша Кокорин нас познакомил. Это был недлительный разговор.
Тренеров оценивают по результату. Если спортивные директора, владельцы не особо разбираются в футболе, происходит так называемая тренерская чехарда. Я знаю, что в этом клубе было очень много увольнений… Но опять-таки такой был вызов. Ошибкой это не было. Каждый опыт важен для тренера. Я подобное на себе тоже испытывал — это неприятно. Но он сделает из этого правильные выводы. Нужно понимать, с кем ты будешь иметь дело, анализировать клуб, цели, задачи, состав и что хочет президент. Это всё очень важно. Александру, видимо, не повезло с этим», – приводит слова Шпилевского Metaratings.
- 11 апреля 2023
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