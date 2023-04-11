«Зенит» заинтересован в Самошникове, несмотря на предварительный контракт с «Локомотивом»
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«Зенит» не потерял интереса к защитнику «Рубина» Илье Самошникову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Зимой Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом» для перехода в команду летом в статусе свободного агента, но питерский клуб рассматривает вариант с попыткой перехватить игрока», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, в последнем туре РПЛ «Зенит» играл с «Локомотивом», который потерпел первое поражение в Российской Премьер-Лиге под руководством тренера Михаила Галактионова. Железнодорожники не могут обыграть «Зенит» с сентября 2019 года.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей.
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