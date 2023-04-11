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Леандро Паредес покинет «Ювентус» летом и вернётся в «ПСЖ» — Фабрицио Романо

Леандро Паредес покинет «Ювентус» летом и вернётся в «ПСЖ» — Фабрицио Романо
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Аргентинский полузащитник французского «ПСЖ» Леандро Паредес, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», покинет итальянскую команду по окончании сезона и вернётся в парижский клуб. Об этом в своём «твиттере» сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации итальянского журналиста, «Ювентус» решил не активировать опцию выкупа аргентинца, и тот будет вынужден вернуться в «ПСЖ», где уже руководство французской команды будет принимать решение по будущему Паредеса в команде.

28-летний Паредес сыграл 29 матчей за «ПСЖ» и «Ювентус» в текущем сезоне, отметившись в них двумя результативными передачами. Полузащитник стал чемпионом мира со сборной Аргентины на турнире 2022 года в Катаре.

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