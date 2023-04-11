Представители «Челси» встретились с агентом Гави, игрок может перейти в клуб из Лондона

Лондонский «Челси» всерьёз настроился подписать полузащитника «Барселоны» Гави. Об этом сообщает AS.
По информации источника, представители «Челси» уже провели встречу с агентом юного футболиста. Спортивный директор синих, который также был членом делегации лондонцев, пытался убедить представителя Гави в том, что испанец станет звёздным игроком клуба АПЛ. Встреча прошла в положительном ключе, и в скором времени может состояться повторная.
«Челси» готов дать Гави внушительный контракт, подписав его бесплатно в июле, если «Барселона» не сможет освободить € 200 млн в своём трансферном бюджете, чтобы зарегистрировать футболиста как профессионала.
Ещё одним дополнительным стимулом для перехода Гави в «Челси» может стать назначение на пост главного тренера лондонцев Луиса Энрике.
Гассанига («Жирона») парирует опаснейший удар Гави
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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