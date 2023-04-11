Левандовски: место Месси — в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в каталонский клуб уже этим летом.

«Место Месси — в «Барселоне», и, если он вернётся, это будет что-то невероятное. Мы знаем, что его место — здесь, в «Барселоне».

Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Месси выступал за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год), после чего перешёл в «ПСЖ». По слухам, летом 2023 года аргентинец может вернуться на «Камп Ноу».

На счету 36-летнего Месси в текущем сезоне 33 матча в составе парижан во всех турнирах. Форвард отличился 18 раз и отметился 18 результативными передачами.

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