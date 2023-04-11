Уткин: у Талалаева 3-й клуб за сезон, как в анекдоте про человека, очень любившего детей

Футбольный комментатор Василий Уткин оценил назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».
«Это ж надо, летучку сегодня на работе проводил, в лифте посмотрел новости, может, повод есть — но вот же ж скучный день… И пока мы обсуждали свои маленькие уютные производственные вопросы… БАБАХ!!! Талалаев в Химках.
Третья команда у человека за сезон. Прямо как в анекдоте про человека, который очень любил детей; бывало, целую комнату ему приведут, уже сам на диван с ногами забрался, настолько тесно — а всё кричал: «Ещё, ещё!»
А пятый тренер в команде за год — так это не фокус. В Ростове как-то раз было семь. Правда, кажется, это был переходный на осень-весна, полуторный сезон… Эдак выходит, что порядка, а то и более ста человек по-тренерски обслужил Андрей Талалаев за один сезон. Просто мультитренер», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 11 апреля 2023
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