Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: «Химки» сегодня — единственная команда РПЛ, в которой думают о перспективах

Кавазашвили: «Химки» сегодня — единственная команда РПЛ, в которой думают о перспективах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».

«Андрей Талалаев — прекрасный специалист, знающий футбол наизусть. Везде, где он работал, были успехи — это говорит о многом. Я слышал, что у него контракт на пять лет. Как мне кажется, «Химки» сегодня — единственная команда Премьер-Лиги, в которой думают о перспективах. Приглашение Талалаева имеет большую цель для будущего команды.

Уже надоело смотреть, как в прессе песочат руководство клуба. Пора взять бразды правления в руки и избрать одного лодочника, который назначит курс и по этому курсу будет работать со своими помощниками. Я приветствую приглашение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Материалы по теме
Уткин: у Талалаева 3-й клуб за сезон, как в анекдоте про человека, очень любившего детей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023