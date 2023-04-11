Кавазашвили: «Химки» сегодня — единственная команда РПЛ, в которой думают о перспективах

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».

«Андрей Талалаев — прекрасный специалист, знающий футбол наизусть. Везде, где он работал, были успехи — это говорит о многом. Я слышал, что у него контракт на пять лет. Как мне кажется, «Химки» сегодня — единственная команда Премьер-Лиги, в которой думают о перспективах. Приглашение Талалаева имеет большую цель для будущего команды.

Уже надоело смотреть, как в прессе песочат руководство клуба. Пора взять бразды правления в руки и избрать одного лодочника, который назначит курс и по этому курсу будет работать со своими помощниками. Я приветствую приглашение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.