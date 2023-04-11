Гаджи Гаджиев: ни один тренер не сможет помочь «Химкам», если будут проблемы в руководстве

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Андрея Талалаева главным тренером подмосковных «Химок».

«Проблемы в «Химках» не только из-за того, что их плохо или хорошо тренируют. На тренера часто взваливают всю меру ответственности. Ни один тренер не сможет помочь «Химкам», если будут проблемы в руководстве. У Фергюсона в книге написано, что тренер может рассчитывать на достижение результата, если у клуба есть руководители, которые понимают футбол. Для «Химок» это весьма актуально.

Талалаеву нужен один хороший результат, чтобы звали в большие клубы. Андрей неплохо работал в «Ахмате», но клубы заинтересованы в больших достижениях. Но ещё не вечер: может быть, чуть попозже у Талалаева получится», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.