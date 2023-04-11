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Лахиялов: не исключаю, что Курбан Бердыев сам попросился в отставку из «Сочи»

Лахиялов: не исключаю, что Курбан Бердыев сам попросился в отставку из «Сочи»
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Бывший игрок «Анжи», а ныне президент «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал увольнение с поста наставника «Сочи» Курбана Бердыева.

«Новость, конечно, удивила – можно даже сказать, что ошеломила. Я не знаю, на что рассчитывали руководители «Сочи». Они надеялись на сиюминутный результат? Но они должны были понимать, что Бердыев – это тренер, который выстраивает команду не за месяц и не за два. Ему нужно большое время, чтобы организовать команду с прочным фундаментом.

Не исключён вариант, что Курбан Бекиевич сам попросился в отставку по состоянию здоровья, всё-таки возраст у него уже немаленький. Но если причина всего лишь в результатах, то я думаю, что это ошибка руководства «Сочи» – решение, не продиктованное никакой логикой», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

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