Миятович: мне кажется несправедливым ждать исхода ЛЧ, чтобы узнать будущее Анчелотти

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о возможном уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера «сливочных».

«Пресс-конференция Анчелотти прозвучала для меня как небольшое прощание. Всё, что он сделал, запоминается, а это много и очень важно. За два года он выиграл всё, если выиграет Кубок Испании. Я думаю, что он немного зол. Не знаю почему, но он зол. Может быть, он знает что-то, чего не знаем мы.

Мне кажется несправедливым ждать, когда они выиграют Лигу чемпионов, чтобы узнать своё будущее. Особенно после прошлого года с дублем. «Реал» Мадрид — сложный клуб, который не живёт прошлым. Команда не вызывает такой уверенности, как в прошлом году, но это не умаляет заслуг Анчелотти. Он один из лучших тренеров, если не лучший.

Эта ситуация нечестна, если бы Анчелотти был тренером другой команды, у него был бы более важный проект, но так как это «Реал»… Если ему удастся выиграть Лигу чемпионов, я думаю, что он должен продолжать на 99%.

Выиграть Лигу чемпионов и выгнать тренера — странный посыл. Наверняка мы не знаем всего, что происходит в клубе. Всё может случиться», — приводит слова Миятовича Cadena Ser.

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