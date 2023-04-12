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Объявлена бригада арбитров на первый матч финала Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на первый матч финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), а также на матчи второго этапа полуфинала Пути регионов.

Путь РПЛ. Финал. Первый матч (19 апреля).

ЦСКА — «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер; комиссар – Иван Цитович.

Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап (19 апреля).

«Акрон» — «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый; комиссар – Владимир Карпович.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин; комиссар – Александр Шанин.