Обладатель «Золотого мяча» преподаст урок Мудрику. «Реал» не почувствует «Челси»?

12 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.65. Успех англичан оценен экспертами в 5.80. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Реал» Мадрид — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. На победу мадридцев со счётом 1:0 дают коэффициент 7.00 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» (12.04.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 12 апреля состоятся две первые встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде померяются силами «Реал» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Реал» не очень стабилен во второй половине сезона. В последних девяти турах в чемпионате Испании он добыл только четыре победы, причём бóльшая их часть — в матчах с явными аутсайдерами. Также мадридцы два раза сыграли вничью. Уступили они «Мальорке» (0:1), «Барселоне» (1:2) и «Вильярреалу» (2:3).

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Из-за неудач отставание «сливочных» от сине-гранатовых увеличилось до 13 очков. С другой стороны, они преуспевают в других турнирах. Совсем недавно «галактикос» выбили «Барселону» из Кубка Испании, одержав разгромную победу в ответном полуфинальном матче на «Камп Ноу» со счётом 4:0.

Также подопечные Карло Анчелотти уверенно обыграли «Ливерпуль» (5:2 и 1:0) на предыдущей стадии Лиги чемпионов. Далеко не последнюю роль в результатах сыграл Карим Бензема. В этих трёх матчах 35-летний нападающий отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Француз набрал сумасшедшую форму. Отметившись хет-триком в матче предпоследнего тура с «Вальядолидом», он стал первым игроком в истории «Реала», достигшим отметки в 20 голов в 11 сезонах. Карло Анчелотти недавно выразил мнение, что Бензема может выиграть второй «Золотой мяч». А почему бы и нет?

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Карим является настоящим лидером команды. Он помогает развивать атаки и обладает исключительным завершением. Форвард внёс поистине огромный вклад в то, что в прошлом сезоне «сливочные» выиграли Лигу чемпионов и ряд других трофеев. Он забил огромное количество важных мячей. И сейчас француз не менее мотивирован.

С «Челси» у «сливочных» не должно возникнуть серьёзных проблем. Дело в том, что относительно прошлого года лондонский клуб очень сильно сбавил. В первую очередь виной тому смена руководства. С тех пор как ушёл Роман Абрамович, дела у «аристократов» становились всё хуже и хуже.

В этом сезоне «синие» пережили две смены главного тренера. Сначала был отправлен в отставку Томас Тухель, а затем Грэм Поттер. Сейчас должность занимает Фрэнк Лэмпард, который ранее уже руководил «Челси». Стоит отметить, что не очень успешно. Пока что легендарный англичанин плохо распоряжается вторым шансом.

В матче последнего тура АПЛ «аристократы» уступили располагавшемуся на тот момент в нижней части турнирной таблицы «Вулверхэмптону» (0:1). В то, что Лэмпарду в ближайшем будущем удастся вытащить «синих» из чёрной полосы, верится с большим трудом. Хотя предъявлять тренеру пока рано. По сути, ему приходится начинать с нуля, а то и хуже.

У «Челси» заметный перебор игроков. Ввиду этого имеются трудности с проведением тренировок. Также есть проблемы с адаптацией у дорогостоящих новичков. Михаил Мудрик, например, не забивает на протяжении 10 матчей за лондонцев. На его счету лишь одна голевая передача.

К предстоящему матчу, который состоится на «Сантьяго Бернабеу», «аристократы» подходят в ужасной форме, без чётко поставленного футбола. Недавно по данному поводу высказался бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон. Он отметил, что сейчас «Челси» — это не команда, а просто 11 несыгранных человек.

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За последние 20 туров в АПЛ «аристократы» выиграли только четыре матча. Также они семь раз сыграли вничью. Вероятно, уступят «синие» и в предстоящей игре. Поставить на победу «сливочных» и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.50 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

«Реал» является самой результативной командой чемпионата Испании. В 28 турах он забил целых 59 мячей. Если уж в матчах с «Барселоной» и «Ливерпулем» мадридцы одержали разгромные победы, то и «аристократов» они наверняка обыграют подобным образом.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года

«Реал» не лучшим образом выступает во второй половине сезона в чемпионате Испании, но вот в Кубке страны и Лиге чемпионов неудержим. Карим Бензема делает разницу. Крайне маловероятно, что пребывающий в кризисе «Челси» сумеет навязать борьбу «сливочным» и избежать поражения на «Сантьяго Бернабеу». У Фрэнка Лэмпарда слишком мало времени на то, чтобы попытаться хоть что-то исправить. Ему остаётся только посочувствовать. На победу «Реала» и тотал больше 2.5 мяча в «Фонбет» дают 2.50. За регистрацию каждый новый пользователь получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.85.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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