Гусев: Акинфеев моментально зарекомендовал себя в команде

Бывший футболист Ролан Гусев поделился воспоминаниями о дебюте в ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Я помню всё от и до. Естественно, как он в первой же игре в чемпионате потащил пенальти, и мы все пребывали в шоке, как мальчик в таком возрасте может так уверенно себя чувствовать в основном составе ЦСКА. От него веяло уверенностью. Естественно, он говорил, давал рабочий и конкретный подсказ. Он себя моментально зарекомендовал в команде, и разница в возрасте на футбольном поле исчезала. Там столько сильных качеств, что все не перечислишь. Это в первую очередь характер, психология, работоспособность, талант вратарский, человечность, открытость. Многие почему-то считают, что он закрытый человек, но у меня абсолютно другое мнение. Кто будет в воротах ЦСКА после завершения карьеры Игоря? Я не задумывался. Наверное, потому что Игорь пока повода не давал, чтобы об этом задумываться», – сказал Гусев в интервью Metaratings.ru.
Акинфеев, являясь воспитанником ЦСКА, выступает за армейцев более 20 лет. В активе вратаря более 700 официальных матчей. 36-летний футболист является шестикратным победителем чемпионата России.
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