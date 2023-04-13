Винисиус сделал 19 касаний в штрафной «Челси» и установил рекорд сезона

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играли местный «Реал» и лондонский «Челси». Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Нападающий команды Карло Анчелотти Винисиус совершил 19 касаний в чужой штрафной в матче с «Челси» и установил рекорд текущего сезона Лиги чемпионов. Для сравнения, все игроки английского клуба совершили 10 касаний в чужой штрафной.
На 59-й минуте Родриго подхватил мяч перед входом в штрафную, а Бену Чилуэллу, проигравшему позицию, ничего не оставалось, как схватить бразильца за руку. Англичанин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Ответный матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля.
- 13 апреля 2023
-
01:04
-
00:59
-
00:47
-
00:35
-
00:33
-
00:21
-
00:03
-
00:00
- 12 апреля 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:21
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:49