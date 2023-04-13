Винисиус сделал 19 касаний в штрафной «Челси» и установил рекорд сезона

Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Играли местный «Реал» и лондонский «Челси». Финальный свисток Франсуа Летексье зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Нападающий команды Карло Анчелотти Винисиус совершил 19 касаний в чужой штрафной в матче с «Челси» и установил рекорд текущего сезона Лиги чемпионов. Для сравнения, все игроки английского клуба совершили 10 касаний в чужой штрафной.

На 59-й минуте Родриго подхватил мяч перед входом в штрафную, а Бену Чилуэллу, проигравшему позицию, ничего не оставалось, как схватить бразильца за руку. Англичанин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Ответный матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля.