Пиоли: у «Милана» и «Наполи» равные шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионом с «Наполи» (1:0).

«Я очень рад возможности разделить этот прекрасный вечер с фанатами. История «Милана» полна триумфов в Лиге чемпионов, но в последние годы оставалось лишь мечтать о возвращении. Так что мы хотели получить удовольствие. Мы не лучшим образом начинали атаки от ворот и позволили «Наполи» доставить нам проблемы, но в итоге мы добились первой домашней победы над «Наполи» за три года. Но это лишь половина дела.

Я думал ещё до игры, что наши шансы на проход в полуфинал равны, и после первого матча моё мнение не изменилось. В начале нам немного не везло. Но мы не теряли концентрацию и готовы были жертвовать собой, играя без мяча, позволяя «Наполи» делать лишь то, что неизбежно в случае со столь умелой командой.

Жаль, что нам так и не удалось забить второй гол, но в этом противостоянии всё ещё только впереди», — приводит слова Пиоли Football Italia.