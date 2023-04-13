Пиоли: у «Милана» и «Наполи» равные шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу подопечных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионом с «Наполи» (1:0).
«Я очень рад возможности разделить этот прекрасный вечер с фанатами. История «Милана» полна триумфов в Лиге чемпионов, но в последние годы оставалось лишь мечтать о возвращении. Так что мы хотели получить удовольствие. Мы не лучшим образом начинали атаки от ворот и позволили «Наполи» доставить нам проблемы, но в итоге мы добились первой домашней победы над «Наполи» за три года. Но это лишь половина дела.
Я думал ещё до игры, что наши шансы на проход в полуфинал равны, и после первого матча моё мнение не изменилось. В начале нам немного не везло. Но мы не теряли концентрацию и готовы были жертвовать собой, играя без мяча, позволяя «Наполи» делать лишь то, что неизбежно в случае со столь умелой командой.
Жаль, что нам так и не удалось забить второй гол, но в этом противостоянии всё ещё только впереди», — приводит слова Пиоли Football Italia.
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