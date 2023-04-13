В «Локомотиве» рассказали, что обсуждалось на последних двух советах директоров

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о вопросах, которые обсуждаются в клубе.

«У нас есть гендиректор, клуб работает. Вопрос на повестке дня не стоит. За последние две недели было два заседания совета директоров, на которых обсуждались вопросы структуры клуба, работы отдельных его подразделений, подробно обсуждалась вертикаль подготовки молодых футболистов.

Решение по фарм-клубу во второй лиге отложено. Мы будем обсуждать вопрос, исходя из ситуации, которая складывается в российском футболе. Сейчас вопрос попадания молодого футболиста в основу в силу сложившихся обстоятельств сокращён по времени, в отличие от того, что было раньше. Наверное, в этом году нет необходимости делать команду между Академией и основной командой. Вопрос будет актуален через год, когда клубы стабилизируют составы и поймут, какова международная ситуация», – приводит слова Нагорных «РБ Спорт».