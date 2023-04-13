Якубко: Захарян — перспективный пацан, но разговоры про «Челси» не пошли ему на пользу

Бывший нападающий сборной Словакии, выступавший в Российской Премьер-Лиге, Мартин Якубко поделился своим мнением насчёт атакующего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Может быть, информацию про Захаряна специально выпускают агенты, чтобы поднять его цену. Не могу обсуждать его форму, так как не видел его последние матчи. Но то, что он хороший молодой футболист, — это точно. Но, видимо, все эти разговоры о «Челси» не пошли пацану на пользу. Парень перспективный, но надо смотреть, как он будет дальше развиваться», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Прошлым летом шли активные разговоры о возможном переходе Захаряна в «Челси». Арсен является одним из самых дорогостоящих российских игроков, согласно данным Transfermarkt.