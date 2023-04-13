«Не хватает фарта». Митрюшкин высказался о шансах «Химок» остаться в РПЛ

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин высказался о шансах команды сохранить место в Российской Премьер-Лиге по окончании сезона. Вратарь заявил, что химчане будут биться до конца.

«Шансы остаться есть у всех — мы будем биться до конца. Сейчас у нас поменялся тренер, начали играть чуть иначе. Нам не хватает немножко фарта», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Несколько дней назад на пост главного тренера «Химок» был назначен Андрей Талалаев, который ранее в текущем сезоне уже работал с московским «Торпедо» и грозненским «Ахматом».

После 22 сыгранных матчей «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в РПЛ с 13 набранными очками. Ранее химчане уже уволили Сергея Юрана и Спартака Гогниева.