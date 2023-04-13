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Моуринью готов возглавить «Челси» или «ПСЖ» и покинуть «Рому» — Санти Ауна

Моуринью готов возглавить «Челси» или «ПСЖ» и покинуть «Рому» — Санти Ауна
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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью готов покинуть римский клуб. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна в своём «твиттере».

По информации источника, Моуринью готов рассмотреть вариант с уходом из «Ромы» в случае предложения от нескольких команд, среди которых называются лондонский «Челси» и французский «ПСЖ». Португальский специалист примет предложение от английской команды, если таковое поступит. Сообщается, что «Рома» готова к уходу Моуринью.

«Челси» несколько дней назад уволил главного тренера Грэма Поттера и назначил Фрэнка Лэмпарда временным наставником команды, который должен будет покинуть клуб, как только синие найдут человека на должность тренера на постоянной основе.

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