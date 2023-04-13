Левандовски: после ЧМ я забивал меньше, и вся команда была не очень хороша, но мы прибавим

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о снижении своей результативности после чемпионата мира в Катаре. Польский форвард забил лишь четыре гола в десяти последних матчах за клуб.
«На первом месте — командный успех. Без него я никогда не буду счастлив, независимо от того, какие голы я забиваю. После чемпионата мира я действительно забивал меньше, но и вся команда в последних играх была не очень хороша.
Но мы будем прибавлять. Было сложно, не знаю почему, но я уверен, что в оставшихся десяти играх мы вернём прежнюю форму. Я знаю, что люди хотят, чтобы я забивал. Я могу это сделать, и как команда мы можем играть лучше. В «Барселоне» важно не только побеждать, но и забивать голы», — приводит слова Левандовского 90min.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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