«Ювентус» — «Спортинг»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
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Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине пройдёт первая игра четвертьфинала Лиги Европы. Сыграют местный «Ювентус» и португальский «Спортинг». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1/8 финала «Ювентус» дважды уверенно обыграл немецкий «Фрайбург» (1:0; 2:0). Лиссабонский «Спортинг» был сильнее «Арсенала» (3:3 по сумме двух встреч, 5-3 по пенальти). Последний раз в очном матче команды встречались в Лиге чемпионов сезона-2017/2018. Тогда «Ювентус» дома обыграл португальскую команду со счётом 2:1, а в ответном матче группового этапа сегодняшние соперники сыграли вничью – 1:1.
Сегодняшний матч рассудит турецкий рефери Халил Мелер.
Комментарии
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