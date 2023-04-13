Кавазашвили: из современных вратарей мне нравится хорват Ливакович

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили составил рейтинг лучших голкиперов за всю историю футбола.
«Мой личный топ-3 вратарей в мировой истории — Яшин, Бэнкс, Дзофф. Если взять последний чемпионат мира, понравился хорват Ливакович. Выбор места, реакция, всё при нём. Тащил команду, но потом чуть сорвался психологически, как мне кажется. Но в том и защитников есть вина. Вообще, не понимаю этого розыгрыша от ворот, который всегда чреват излишним напряжением и большими неприятностями.
Нельзя заставлять вратаря играть накоротке, как полевого футболиста. Один раз пройдёт, один нет — и вынимай. Зепп Майер это в своё время придумал, и все начали повторять красивую глупость. Сафонов и Песьяков в недавних матчах сборной за это чудом не поплатились», — цитирует Кавазашвили «Спорт МК».
- 13 апреля 2023
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