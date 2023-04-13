«Ювентус» — «Спортинг»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине пройдёт первая игра четвертьфинала Лиги Европы. Сыграют местный «Ювентус» и португальский «Спортинг». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило Луис да Силва, Куадрадо, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Милик, Кьеза.

«Спортинг»: Адан, Сен-Юсте, Инасиу, Коатес, Эшгаю, Морита, Гонсалвеш, Нуну Сантуш, Эдвардс, Шермити, Тринкан.

В 1/8 финала «Ювентус» дважды уверенно обыграл немецкий «Фрайбург» (1:0; 2:0). Лиссабонский «Спортинг» был сильнее «Арсенала» (3:3 по сумме двух встреч, 5-3 по пенальти). Последний раз в очном матче команды встречались в Лиге чемпионов сезона-2017/2018. Тогда «Ювентус» дома обыграл португальскую команду со счётом 2:1, а в ответном матче группового этапа сегодняшние соперники сыграли вничью – 1:1.

Сегодняшний матч обслужит турецкий рефери Халил Мелер.