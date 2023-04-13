«Реал» может предложить за Риса Джеймса € 50 млн

Защитник «Челси» Рис Джеймс в летнее трансферное окно может сменить лигу. В его услугах заинтересован мадридский «Реал». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, за защитника «сливочные» готовы заплатить € 50 млн. Синие будут вынуждены продать летом как минимум одного игрока. Причиной трансфера является тот факт, что Дани Карвахаль, являющийся основным правым защитником мадридцев, часто получает травмы и в январе отпраздновал своё 31-летие.

Рис Джеймс — воспитанник «Челси». В 21 матче нынешнего сезона на его счету два гола и две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2028 года.

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