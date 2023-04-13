Бруну Фернандеш пропустит ответный матч Лиги Европы с «Севильей»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей» из-за перебора жёлтых карточек.
Хавбек манкунианцев получил «горчичник» за игру рукой на 42-й минуте домашнего матча с испанской командой.
Сегодня, 13 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавляет немецкий рефери Феликс Цвайер.
В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» встречались в 2020 году. «Севилья» тогда отпраздновала победу в полуфинале Лиги Европы (2:1). Из-за пандемии матчи плей-офф того розыгрыша еврокубков проходили на нейтральном поле и в формате одной встречи.
Ответная встреча 1/4 финала состоится в четверг, 20 апреля, в 22:00 мск на стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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