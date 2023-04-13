«Ювентус» повёл в матче со «Спортингом» — 1:0. Отличился Гатти

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине проходит первая четвертьфинальная игра Лиги Европы. Играют местный «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте защитник туринцев Федерико Гатти открыл счёт в матче.

Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с турецким рефери Халилом Мелером.