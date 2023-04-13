«Ювентус» повёл в матче со «Спортингом» — 1:0. Отличился Гатти
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Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине проходит первая четвертьфинальная игра Лиги Европы. Играют местный «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Гатти – 73'
На 73-й минуте защитник туринцев Федерико Гатти открыл счёт в матче.
Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с турецким рефери Халилом Мелером.
Комментарии
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