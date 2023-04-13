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«Ювентус» минимально одолел «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Ювентус» минимально одолел «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
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«Ювентус» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Турине и завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.

«Ювентус» открыл счёт на 73-й минуте игры благодаря голу итальянского защитника Федерико Гатти. Этот мяч остался единственным в матче.

Отдельно отметим, что на 41-й минуте вратарь туринцев Войцех Щенсны схватился за грудь (в области сердца). Через некоторое время к нему подошли врачи, а поляк начал рыдать. В итоге голкипера заменили на Маттиа Перина. Щенсны покидал поле самостоятельно.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы состоится в четверг, 20 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
13 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Гатти – 73'
Комментарии
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