«Ювентус» минимально одолел «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

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«Ювентус» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Турине и завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.

«Ювентус» открыл счёт на 73-й минуте игры благодаря голу итальянского защитника Федерико Гатти. Этот мяч остался единственным в матче.

Отдельно отметим, что на 41-й минуте вратарь туринцев Войцех Щенсны схватился за грудь (в области сердца). Через некоторое время к нему подошли врачи, а поляк начал рыдать. В итоге голкипера заменили на Маттиа Перина. Щенсны покидал поле самостоятельно.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы состоится в четверг, 20 апреля.