Щенсны рассказал о своём здоровье после замены в матче со «Спортингом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о своём самочувствии после матча Лиги Европы со «Спортингом». На 41-й минуте вратарь туринцев Войцех Щенсны схватился за грудь (в области сердца). Через некоторое время к нему подошли врачи, а поляк начал рыдать. В итоге голкипера заменили на Маттиа Перина. Щенсны покидал поле самостоятельно.

«Все обследования показали, что я в норме. В какой-то момент я заплакал и мне стало трудно дышать, но сейчас мне сильно лучше. Хорошо, что у нас есть Перин и в целом вратарская линия в команде укомплектована», – приводит слова Войцеха Щенсного Pazzi di Fanta.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы состоится в четверг, 20 апреля.

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