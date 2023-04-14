Силкин: Тюкавину не нужно никуда дергаться? «Динамо» — его команда, «Зените» он пропадёт
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный переход нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».
«Об это уже давно говорят, пусть сначала эти ребята покинут «Зенит». На месте Тюкавина я бы никуда не дергался, ему нужно играть в «Динамо». Костя – воспитанник команды, я знаю его с самого детства, когда он только пришел в академию «Динамо». Сейчас ему лучше быть в «Динамо», играть, забивать и помогать команде.
Может так получиться, что он пропадет в «Зените», а «Динамо» его команда. Костя очень талантливый парень, ему нужно играть и играть», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
В текущем сезоне РПЛ на счету Константина Тюкавина восемь мячей в 20 играх за «Динамо».
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