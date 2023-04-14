Отец Егора Пруцева рассказал об интересе европейских команд к своему сыну

Игорь Пруцев, отец российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, высказался о положении игрока в команде.

«Не могу ничего сказать о клубах, которые проявляют сейчас интерес к Егору. Это конфиденциальная информация. В «Црвене» высокая конкуренция, он адаптировался, физически готов. Тренер его начал выпускать, доверяет ему. Надеюсь, в ближайшее время он себя проявит как-то, но пока всё идёт позитивно. Он получает игровую практику – это самое важное.

Также надо понимать, что «Црвена» уже практически чемпион страны. Следовательно, у них будет прямая путёвка в Лигу чемпионов. Если будет чёткое понимание, что тренер на него рассчитывает, это один вариант развития событий. Если будет заманчивое предложение со стороны других клубов – надо будет какие-то решения принимать. На данный момент очень сложно что-то прогнозировать. Есть интерес со стороны и одновременно желание проявить себя в «Црвене Звезде». Всё будет зависеть от позиции клуба, предложений, условий – от всего», – приводит слова Пруцева Metaratings.