«ПСЖ» изучает возможность приобретения Канте, Зиеша и Марсьяля — 90min
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Французский «ПСЖ» интересуется рядом футболистов из клубов Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает издание 90min.
По информации источника, «ПСЖ» продолжает изучать возможность приобретения полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, чтобы укрепить свой центр поля. Парижане уже несколько недель ведут переговоры о переходе игрока, чей контракт с лондонцами заканчивается в июне этого года.
Также «ПСЖ» может приобрести ещё одного игрока «Челси» Хакима Зиеша, чей переход в парижский клуб сорвался в летнее трансферное окно.
«ПСЖ» следит за ситуацией нападающего Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед», который может покинуть английский клуб уже ближайшим летом.
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