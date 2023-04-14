«У «Зенита» может умереть 11 человек, ещё 22 останутся». Прудников — о конкуренции в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников заявил, что красно-белым ничего не мешает конкурировать с «Зенитом» сейчас, так как в санкт-петербургской команде всегда найдутся новые игроки на замену ушедшим лидерам.
«Навяжет ли «Спартак» в следующем сезоне «Зениту» более серьёзную борьбу за чемпионство, если у петербуржцев будет обновление состава? Что мешает «Спартаку» сейчас навязать борьбу и с этими игроками? «Зениту» не нужен будет период становления, у них три состава. У них может умереть 11 человек, но всё равно ещё 22 останутся. Какое вообще обновление состава?
Ну, допустим, уйдёт Малком из «Зенита», придут другие. Они собирают лучших футболистов в стране. Не понимаю, что сейчас мешает «Спартаку» обыгрывать кого-то и стать чемпионом. Они просто проиграли свои игры с командами из середины таблицы. Я когда приходил в «Амкар», который был на последнем месте, мы 10 игр подряд выиграли», — приводит слова Прудникова Legalbet.
- 14 апреля 2023
-
10:54
-
10:36
-
10:34
-
10:29
-
10:16
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:28
-
09:20
-
09:11
-
09:06
-
08:56
-
08:50
-
08:42
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:18
-
08:10
-
07:52
-
07:14
-
07:07
-
07:03
-
06:59
-
06:09
-
05:57
-
04:22
-
04:01