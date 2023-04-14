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«У «Зенита» может умереть 11 человек, ещё 22 останутся». Прудников — о конкуренции в РПЛ

«У «Зенита» может умереть 11 человек, ещё 22 останутся». Прудников — о конкуренции в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников заявил, что красно-белым ничего не мешает конкурировать с «Зенитом» сейчас, так как в санкт-петербургской команде всегда найдутся новые игроки на замену ушедшим лидерам.

«Навяжет ли «Спартак» в следующем сезоне «Зениту» более серьёзную борьбу за чемпионство, если у петербуржцев будет обновление состава? Что мешает «Спартаку» сейчас навязать борьбу и с этими игроками? «Зениту» не нужен будет период становления, у них три состава. У них может умереть 11 человек, но всё равно ещё 22 останутся. Какое вообще обновление состава?

Ну, допустим, уйдёт Малком из «Зенита», придут другие. Они собирают лучших футболистов в стране. Не понимаю, что сейчас мешает «Спартаку» обыгрывать кого-то и стать чемпионом. Они просто проиграли свои игры с командами из середины таблицы. Я когда приходил в «Амкар», который был на последнем месте, мы 10 игр подряд выиграли», — приводит слова Прудникова Legalbet.

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