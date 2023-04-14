Глушенков: работник «Макдональдса» может уйти в KFC, почему нельзя из «Спартака» в ЦСКА?
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Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков сравнил переход футболиста из «Спартака» в ЦСКА с уходом в KFC работника «Макдональдса».
«Что я имел в виду, когда говорил: «Перешёл бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов»? Я люблю болельщиков, и мне всегда нравится, когда собирается полный стадион. Такое в моей жизни было всего раз — когда у «Крыльев» был день рождения. Пришло сорок тысяч человек — чистый кайф. В свою фразу я вкладывал лишь единственный смысл: футбол — моя работа. Если бы работнику «Макдональдса» не нравилось там работать, он бы перешёл в KFC. Если человеку не нравится работать в одном месте, почему нельзя перейти на другое? Болельщики тут ни при чём», — приводит слова Глушенкова Sport24.
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