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Юрий Сёмин назвал главных талантов РПЛ

Юрий Сёмин назвал главных талантов РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главными талантами Российской Премьер-Лиги полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева и футболистов «Динамо» и «Краснодара» Арсена Захаряна и Эдуарда Сперцяна.

«Наша лига богата талантами. В ней регулярно появляются качественные игроки, которые дальше идут в европейский футбол. Хвича Кварацхелия тому пример. Кого можно сейчас называть главными талантами? Захарян, Пиняев, Сперцян. Им надо брать больше ответственности в своих клубах, и пойдёт прогресс ещё лучше», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Хвича Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин», а летом прошлого года транзитом через «Динамо» Батуми перешёл в итальянский «Наполи».

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